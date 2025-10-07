  1. Clients Privés
Swiss League Une soirée où les leaders dictent leur loi 

ATS

7.10.2025 - 22:47

Les trois premiers de Swiss League l'ont tous emporté mardi soir. Derrière le leader Thurgovie, Sierre a eu chaud à Coire (3-2 ap), alors que le HCC s'est imposé 4-1 plus haut dans le canton à Arosa.

Le HCC s'impose 4-1, de manière relativement tranquille
Le HCC s'impose 4-1, de manière relativement tranquille
ats

Keystone-SDA

07.10.2025, 22:47

Un but de Jakob Lee à cinq secondes de la fin de la prolongation a offert un deuxième point à des Valaisans qui sont à deux points de Thurgovie.

Swiss League. Un championnat ultra serré et cinq équipes au sommet

Swiss LeagueUn championnat ultra serré et cinq équipes au sommet

La Chaux-de-Fonds suit à un point du club de la cité du Soleil. A noter que ce match dans les Grisons a permis au jeune Loan Burkhalter, fils du directeur sportif des Abeilles Loïc, d'inscrire son premier but en Swiss League. Le jeune attaquant de 17 ans a marqué le 0-3 à la 32e.

Swiss League. Le HC Viège, un leader toujours invaincu

Swiss LeagueLe HC Viège, un leader toujours invaincu

Thurgovie n'a eu aucun problème pour venir à bout de Winterhour 6-0 avec 4 points de Ian Derungs (2 buts/2 assists). Bâle a battu Viège 4-3 ap et les GCK Lions ont pris le meilleur sur Bellinzone 6-3.

