NHL Les Devils subissent une raclée historique et «gênante» !

ATS

7.1.2026 - 08:42

Les New Jersey Devils ont encaissé l'une des plus lourdes défaites de leur histoire en NHL mardi. L'équipe de Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Timo Meier a perdu 9-0 contre les New York Islanders.

Keystone-SDA

07.01.2026, 08:42

07.01.2026, 08:46

La franchise ne s'était plus inclinée par neuf buts d'écart depuis 1986, même si elle avait subi des revers encore plus lourds lorsqu'elle était encore basée à Kansas City (deux fois 10-0 face à Philadelphie) ou lors de son bref passage dans le Colorado (11-0 face à Calgary) au début des années 1980.

Cette fois, elle a craqué face à des Islanders qui ont fait mouche sur neuf de leurs 24 tirs cadrés. Les Devils, eux, ont tiré 44 fois sur le portier russe de New York Ilya Sorokin sans réussir à marquer le moindre but.

Nico Hischier a été le seul joueur à se présenter aux médias après cette déroute historique. «Encaisser neuf buts, c'est tout simplement gênant. Nous devons oublier cela le plus vite possible, et c'est moi qui m'en charge. Je m'attends à une grosse réponse lors du prochain match, et j'attends la même chose de mon équipe», a déclaré le capitaine valaisan des Devils.

Tampa fait chuter l'Avalanche

Dans le camp suisse, Janis Moser a eu davantage le sourire lors de cette ronde. Le Seelandais a participé au succès 4-2 du Tampa Bay Lightning face au Colorado Avalanche, la meilleure équipe de la ligue. Il s'agit du huitième succès consécutif des Floridiens, tandis que la franchise basée à Denver encaisse une deuxième défaite de rang pour la première fois de la saison.

Nino Niederreiter avec Winnipeg et les Predators de Roman Josi ont eux aussi connu la défaite mardi. Les Jets se sont inclinés 4-3 après prolongation face aux Vegas Golden Knights (sans Akira Schmid), et Nashville a subi la loi de Connor McDavid, auteur d'un triplé pour Edmonton (6-2).

