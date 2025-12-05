Les Predators de Roman Josi montent enfin en puissance. Nashville est allé s'imposer 2-1 après prolongation jeudi en NHL sur la glace des Panthers, vainqueurs des deux dernières Coupes Stanley.

Keystone-SDA ATS

C'est une réussite de Steven Stamkos après 4'03 en «overtime» qui a permis aux Predators de cueillir la victoire, la quatrième dans leurs cinq derniers matches. Le défenseur bernois Roman Josi a été crédité d'un assist sur ce but, signant son 5e point en sept matches joués depuis son retour de blessure.

Certes, les Panthers ne sont pas au mieux. Florida, qui a subi jeudi sa quatrième défaite consécutive, pointait à l'issue de cette soirée à l'avant-dernier rang de la Conférence Est (26 points en 26 matches). N'empêche que les Panthers avaient écrasé Nashville 8-3 le 24 novembre lors de leur dernier duel.

Absent lors des deux derniers matches de St. Louis en raison d'une blessure au bas du corps, Pius Suter a pour sa part trouvé le chemin des filets jeudi. Mais la réussite du centre zurichois, sa 7e cette saison, n'a pas suffi aux Blues qui se sont inclinés 5-2 sur la glace des Boston Bruins.