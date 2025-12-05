  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Les Predators matent le double champion en titre

ATS

5.12.2025 - 07:31

Les Predators de Roman Josi montent enfin en puissance. Nashville est allé s'imposer 2-1 après prolongation jeudi en NHL sur la glace des Panthers, vainqueurs des deux dernières Coupes Stanley.

Keystone-SDA

05.12.2025, 07:31

05.12.2025, 07:37

C'est une réussite de Steven Stamkos après 4'03 en «overtime» qui a permis aux Predators de cueillir la victoire, la quatrième dans leurs cinq derniers matches. Le défenseur bernois Roman Josi a été crédité d'un assist sur ce but, signant son 5e point en sept matches joués depuis son retour de blessure.

Certes, les Panthers ne sont pas au mieux. Florida, qui a subi jeudi sa quatrième défaite consécutive, pointait à l'issue de cette soirée à l'avant-dernier rang de la Conférence Est (26 points en 26 matches). N'empêche que les Panthers avaient écrasé Nashville 8-3 le 24 novembre lors de leur dernier duel.

Absent lors des deux derniers matches de St. Louis en raison d'une blessure au bas du corps, Pius Suter a pour sa part trouvé le chemin des filets jeudi. Mais la réussite du centre zurichois, sa 7e cette saison, n'a pas suffi aux Blues qui se sont inclinés 5-2 sur la glace des Boston Bruins.

Les plus lus

Trump essuie un nouveau revers judiciaire face à Letitia James
Aux Etats-Unis, l'arrestation de Luis Mangione remise en questions
La Cour suprême valide la nouvelle carte électorale du Texas
Irrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !
Secret de fonction menacé ? Des parlementaires auraient soumis des PV à l’IA
Sous pressions américaines, Modi et Poutine resserrent les rangs