Nashville peut toujours espérer disputer les play-off de NHL, alors qu'il lui reste deux matches à jouer en saison régulière. Les Predators de Roman Josi se sont imposés 2-1 samedi face à Minnesota pour garder le contact avec les Kings.

Keystone-SDA ATS

Les deux équipes sont séparées par un point. Los Angeles, qui est privé de Kevin Fiala jusqu'au terme de cette saison régulière, détient pour l'heure la deuxième «wildcard» dans la Conférence Ouest. Les Kings ont encore trois matches à disputer dans le championnat régulier, tous à l'extérieur.

Nashville, pour qui Roman Josi n'a pas inscrit de point samedi, jouera pour sa part ses deux dernières rencontres devant son public. Les Predators doivent affronter successivement San Jose, qui peut encore espérer atteindre les play-off, et Anaheim, 3e de la Division Pacifique mais pas encore assuré de jouer les séries finales.

La lutte pour les play-off ne concerne en revanche plus St. Louis, éliminé à la suite de la victoire des Kings face à Edmonton. Les Blues ont digéré cette nouvelle en battant Chicago 5-3, avec notamment un assist de leur centre zurichois Pius Suter.

Les trois Suisses des Devils se sont par ailleurs illustrés samedi dans un match gagné 5-3 par New Jersey à Detroit. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont tous trois réussi un assist face aux Red Wings, qui ont perdu toute chance de jouer les play-off après cette défaite.