  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Les Predators restent en vie dans la course aux play-off

ATS

12.4.2026 - 08:08

Nashville peut toujours espérer disputer les play-off de NHL, alors qu'il lui reste deux matches à jouer en saison régulière. Les Predators de Roman Josi se sont imposés 2-1 samedi face à Minnesota pour garder le contact avec les Kings.

Keystone-SDA

12.04.2026, 08:08

12.04.2026, 09:46

Les deux équipes sont séparées par un point. Los Angeles, qui est privé de Kevin Fiala jusqu'au terme de cette saison régulière, détient pour l'heure la deuxième «wildcard» dans la Conférence Ouest. Les Kings ont encore trois matches à disputer dans le championnat régulier, tous à l'extérieur.

Nashville, pour qui Roman Josi n'a pas inscrit de point samedi, jouera pour sa part ses deux dernières rencontres devant son public. Les Predators doivent affronter successivement San Jose, qui peut encore espérer atteindre les play-off, et Anaheim, 3e de la Division Pacifique mais pas encore assuré de jouer les séries finales.

La lutte pour les play-off ne concerne en revanche plus St. Louis, éliminé à la suite de la victoire des Kings face à Edmonton. Les Blues ont digéré cette nouvelle en battant Chicago 5-3, avec notamment un assist de leur centre zurichois Pius Suter.

Les trois Suisses des Devils se sont par ailleurs illustrés samedi dans un match gagné 5-3 par New Jersey à Detroit. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont tous trois réussi un assist face aux Red Wings, qui ont perdu toute chance de jouer les play-off après cette défaite.

Les plus lus

Échec total à Islamabad : Washington et Téhéran repartent sans accord
Visée par des insultes sexistes, Karin Keller-Sutter porte plainte
«Pas de Suisse à 10 millions!» : comprendre l’initiative et ses effets pour la Suisse
Elections en Hongrie : vers la fin du long règne de Viktor Orban?
L'adieu en rose et blanc à Loana, l'immense émotion d'une génération
Drame dans la Forêt-Noire : un motard suisse perd la vie dans un virage