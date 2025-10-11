  1. Clients Privés
National League Les Seelandais poursuivent leur série face à Fribourg

ATS

11.10.2025 - 22:32

Sixième victoire en sept matches pour Bienne en National League. Les Seelandais ont disposé de Fribourg 2-1 tab et les voilà 8es au classement.

Le gardien biennois Harri Säteri a été excellent contre Fribourg.
© KEYSTONE
© KEYSTONE

Keystone-SDA

11.10.2025, 22:32

11.10.2025, 22:39

Grand ciel bleu du côté de Bienne qui n'arrête pas de gagner. Après avoir obtenu trois points de son passage à Lausanne, les hommes de Martin Filander en ont ajouté deux samedi soir. Dans une séance de tirs au but maîtrisée, les Biennois ont scoré grâce à Rajala et Andersson, pendant que Fribourg s'est cassé les dents sur Säteri. A noter que Berra a remplacé Galley après que celui-ci a encaissé les deux premiers buts.

Les Seelandais auraient pu remporter la totalité de l'enjeu en toute fin de match, mais le tir de Sylvegard a attrapé le poteau.

Déjà privés depuis un moment de leur centre numéro un Lucas Wallmark, les Dragons ont eux dû se passer en sus de leur fer de lance offensif Marcus Sörensen, annoncé malade. Dans ces conditions, les Fribourgeois ont dû redoubler de solidarité entre eux.

L'ouverture du score est tombée de manière un peu bizarre ou tout du moins dans une sorte de flou artistique. A la 33e, Jacob De la Rose a reçu un coup à mi-glace qui l'a laissé sur les genoux. Seulement les arbitres n'ont pas arrêté le jeu et dans la foulée c'est Toni Rajala qui a hérité du puck et qui a expédié son fameux missile à mi-hauteur pour battre Loïc Galley.

On a immédiatement pu lire colère et incompréhension sur les visages fribourgeois, à commencer par le capitaine Julien Sprunger et le coach Roger Rönnberg. Mais les Dragons ont su transformer cette frustration en motivation. Et à la 40e, c'est Michael Kapla qui a placé un tir des poignets en power-play pour tromper Säteri.

Fribourg fait un peu du surplace au classement en restant à la 4e place avec 24 points mais avec trois clubs à 23 derrière.

Victoire pour Ehlers

Heinz Ehlers n'a pas manqué son premier match à la tête de Berne. Opposés à Zoug, les Ours se sont imposés 3-0 avec un blanchissage pour Sandro Zurkirchen et un triplé pour Benjamin Baumgartner.

Le leader Davos était mal parti à Kloten. Menés 2-0 après 21 minutes, les Grisons ont trouvé le moyen de revenir pour finalement l'emporter 3-2. Les joueurs de Josh Holden ont fait la différence entre la 53e et la 55e en inscrivant deux buts par Zadina et Nussbaumer pour faire passer le score de 2-1 à 2-3.

Dauphin du Rekordmeister, Rapperswil a enchaîné une septième victoire en huit matches. L'ancien entraîneur de Berne Johan Lundskog semble avoir trouvé les mots justes auprès de ses joueurs. Malgré le très bon début de saison du Suédois Malte Strömwall, tout le monde participer dans les rangs saint-gallois avec cette fois-ci des buts de Mauro Dufner et Valentin Hofer, qui ont inscrit leur premier but cette saison pour battre Langnau 4-1 dans l'Emmental.

Dans le dernier match de la soirée, Zurich a courbé l'échine à domicile face à Ambri (2-1). Les Léventins s'offrent un week-end à six points après leur succès de la veille contre Ajoie. Le duo Eric Landry-René Matte semble bien fonctionner.

