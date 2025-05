Dallas a pris un excellent départ en finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Stars de Lian Bichsel se sont imposés 6-3 face aux Edmonton Oilers mercredi au Texas dans l'acte I de la série.

Keystone-SDA ATS

Sortis en six matches par ce même adversaire en finale de Conférence l'an dernier, les Stars ont d'ores et déjà exorcisé certains démons. Ils ont ainsi marqué trois fois en «power play» mercredi soir, alors qu'ils affichaient un terrible 0/14 en supériorité numérique sur l'ensemble de la série face aux Oilers un an plus tôt.

Ces trois buts ont été marqués de manière consécutive en l'espace de 5'26 et ont permis aux Stars de renverser la table dans un troisième tiers entamé sur le score de 3-1 en faveur des Oilers. Ils ont été inscrits par Miro Heiskanen (41e), Mikael Granlund (44e) et l'ex-éphémère pigiste d'Ambri-Piotta Matt Duchene (46e).

Déjà auteur du 1-1 à la 16e, Tyler Seguin – qui avait renforcé Bienne durant l'intégralité du «lockout» de 2012/13 – a donné deux longueurs d'avance aux Stars après 56'02, Esa Lindell scellant le score 43'' plus tard dans une cage vide. Porté par Leon Draisaitl (1 but, 2 assists), Edmonton menait pourtant 3-1 avant même la mi-match.

Lian Bichsel, qui a fêté ses 21 ans dimanche dernier, est resté «muet» dans cette partie et n'a toujours pas réussi le moindre point dans ces séries finales. Solide, le défenseur soleurois a toutefois fait ce qu'on attendait de lui. Aligné durant 12'40, il a effectué 3 charges et a terminé le match avec un bilan équilibré.