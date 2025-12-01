Emotions contrastées pour Lian Bichsel, seul Suisse engagé sur les patinoires de NHL dimanche. Le défenseur soleurois a connu la victoire avec les Stars, lesquels ont dominé Ottawa 6-1, mais il est sorti sur blessure.

Lian Bichsel s'est blessé à la jambe gauche dimanche KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Bichsel (21 ans) s'est blessé à la jambe gauche à la fin de la deuxième période, heurtant la bande après une charge de Fabian Zetterlund. Son patin semble s'être coincé dans la glace, et sa cheville s'être tordue. En souffrance, il s'est immédiatement saisi de sa cheville et de son genou gauche, est resté allongé sur la glace pendant un moment, puis a dû être aidé pour se relever.

Lian Bichsel, qui ne pouvait pas prendre appui sur sa jambe gauche, avait subi une fracture de la cheville gauche en 2023. Il avait alors été opéré, et a subi l'été dernier une nouvelle intervention chirurgicale pour retirer la plaque.

Lian Bichsel needed assistance getting off the ice after this play in front of the benches 🤕 pic.twitter.com/gkXJi35uIF — Gino Hard (@GinoHard_) December 1, 2025

«Nous espérons que ce n'est pas aussi grave que nous le pensions au premier abord», a déclaré l'entraîneur de Dallas Glen Gulutzan, cité sur le site de la NHL, lorsqu'il a été interrogé sur la blessure de Bichsel après le match. Le Soleurois doit subir de plus amples examens lundi, a-t-il ajouté.

Pour le reste, Gulutzan s'est montré à juste titre satisfait de la performance de son équipe, qui a remporté cinq de ses six dernières parties et affiche le deuxième meilleur bilan de la Ligue derrière Colorado. Les Stars ont pu compter sur leurs fers de lance Wyatt Johnston (3 buts, 1 assist) et Mikko Rantanen (3 assists) pour faire la différence dimanche face aux Senators.