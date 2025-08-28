L'équipe de Suisse féminine a entamé avec succès leur saison olympique. Jeudi à Kloten, les joueuses de Colin Muller ont battu la Suède 4-0.

Andrea Braendli a signé un joli blanchissage. ats

Les Suissesses n'avaient pas encore signé de succès en 60 minutes depuis le lancement de l'Euro Hockey Tour l'année dernière. Elles n'avaient remporté qu'un seul de leurs douze matches la saison passée, un succès 2-1 après prolongation face à la Tchéquie.

Les Tchèques, qui se sont inclinées 5-2 en Finlande lors de leur entrée en lice, seront d'ailleurs les prochains adversaires de la Suisse vendredi soir dans la banlieue zurichoise (19h00).