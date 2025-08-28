  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace Les Suissesses lancent victorieusement leur saison olympique

ATS

28.8.2025 - 21:55

L'équipe de Suisse féminine a entamé avec succès leur saison olympique. Jeudi à Kloten, les joueuses de Colin Muller ont battu la Suède 4-0.

Andrea Braendli a signé un joli blanchissage.
Andrea Braendli a signé un joli blanchissage.
ats

Keystone-SDA

28.08.2025, 21:55

Les Suissesses n'avaient pas encore signé de succès en 60 minutes depuis le lancement de l'Euro Hockey Tour l'année dernière. Elles n'avaient remporté qu'un seul de leurs douze matches la saison passée, un succès 2-1 après prolongation face à la Tchéquie.

Les Tchèques, qui se sont inclinées 5-2 en Finlande lors de leur entrée en lice, seront d'ailleurs les prochains adversaires de la Suisse vendredi soir dans la banlieue zurichoise (19h00).

Les plus lus

Nucléaire iranien : l'Europe passe des menaces aux actes
Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !
Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz
Le corps d'un homme défiguré découvert dans le Doubs
Crucifié par le Shakhtar, Servette ne parvient pas à imiter Lausanne
Folle remontada ! Leandro Riedi réussit un authentique exploit