Hockey sur glace Les Suissesses coupées dans leur élan par la Tchéquie

ATS

29.8.2025 - 22:23

L'équipe de Suisse féminine s'est inclinée pour son deuxième match du Women's Euro Hockey Tour à Kloten. Elle a été battue 4-3 tab par la Tchéquie.

Nicole Vallario (16) a marqué pour l’équipe de Suisse.
Nicole Vallario (16) a marqué pour l’équipe de Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.08.2025, 22:23

Au lendemain d'une victoire convaincante 4-0 contre la Suède, les Suissesses auraient pu prétendre à un deuxième succès. A deux reprises elles ont mené avec deux buts d'avance. Mais elles ont mal négocié la deuxième pause en prenant le 3-2 et le 3-3.

Hockey sur glace. Les Suissesses lancent victorieusement leur saison olympique

Hockey sur glaceLes Suissesses lancent victorieusement leur saison olympique

Nicole Vallario, Lara Stalder et Alina Müller, soit la première ligne, ont marqué pour la sélection de Colin Müller.

Lors des tirs au but, Kristyna Kaltounkova a inscrit ses deux tentatives. La Suisse bouclera ce tournoi à domicile samedi (17h) face à une Finlande invaincue.

