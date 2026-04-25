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Hockey sur glace féminin Les Suissesses s'inclinent lors du dernier match de Muller

ATS

25.4.2026 - 20:13

Colin Muller a quitté ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de Suisse féminine sur une défaite. Les médaillées de bronze olympiques ont perdu leur dernier match sous sa houlette à Augsbourg contre l'Allemagne 5-3.

Une défaite pour finir pour Colin Muller.
Une défaite pour finir pour Colin Muller.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.04.2026, 20:13

Pour les Suissesses, il s'agissait du deuxième match contre l'Allemagne en trois jours. Mercredi, elles s'étaient inclinées 5-1. Les protégées de Müller, qui dirigeait l'équipe depuis l'été 2019, ne possédaient pas leurs meilleures joueuses. Elles ont plutôt disputé ces rencontres avec une des jeunes en vue du Championnat du monde, qui se déroulera désormais en novembre au lieu d'avril.

JO 2026 - Hockey sur glace. Colin Muller tire sa révérence après la médaille de bronze

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