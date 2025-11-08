L'équipe de Suisse dames a conclu l'étape suédoise du Women's Euro Hockey Tour sur une défaite. Les Suissesses se sont inclinées 1-0 devant la République tchèque samedi à Ängelholm.

Défaite 1-0 de Colin Muller et des Suissesses contre la République tchèque à Ängelholm. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La troupe de Colin Muller a concédé l'unique but de cette rencontre à la 15e minute, sur une réussite de Barbora Jurickova, alors qu'elle évoluait pourtant en supériorité numérique. Elle a manqué de tranchant en phase offensive pour espérer renverser la vapeur.

Les Suissesses terminent donc ce tournoi au 4e et dernier rang, avec 2 points à leur compteur. Battues 2-1 par la Finlande mercredi, elles s'étaient imposées 1-0 aux tirs au but vendredi face à la Suède.