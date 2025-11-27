  1. Clients Privés
NHL Les «Swiss Devils» en verve, les Predators amorcent un réveil

ATS

27.11.2025 - 08:14

Nico Hischier et Timo Meier brillent avec les New Jersey Devils en NHL. Les deux attaquants suisses ont chacun marqué un but pour le troisième match consécutif lors du succès 3-2 ap contre St-Louis.

Keystone-SDA

27.11.2025, 08:14

27.11.2025, 08:24

Hischier a été impliqué dans les trois réussites de son équipe face aux Blues de Pius Suter. Il a inscrit le 2-2 et été crédité d'un assist sur les buts de Meier (1-1) et Nemec, inscrit après 2'58 de prolongation.

Le Valaisan mène le classement des mercenaires helvètes avec 21 points (8 buts/13 assists) devant son coéquipier appenzellois, qui en compte 19 (8/11).

Les Nashville Predators ont amorcé un réveil en allant gagner 6-3 sur la glace des Detroit Red Wings. Le capitaine Roman Josi a marqué le 3-2, signant son deuxième but de l'exercice.

Les Winnipeg Jets traversent une passe difficile, avec une troisième défaite de suite, cette fois 4-3 à Wahington contre les Capitals. Nino Niederreiter attend depuis sept matches de retrouver le chemin des filets.

Avec le gardien Akira Schmid, les Vegas Golden Knights ont été battus chez eux 4-3 tab par les Ottawa Senators. Le portier bernois a connu une soirée mitigée avec un taux d'arrêts de 87%.

