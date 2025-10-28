  1. Clients Privés
Swiss League Les ténors s’imposent, Sierre passe tout près d’une incroyable «remontada»

Gregoire Galley

28.10.2025

Thurgovie et La Chaux-de-Fonds ont tous deux gagné en déplacement en Swiss League. Le leader a battu Bâle 3-2 ap, alors que son dauphin s'est imposé 3-2 à Olten.

La «Tchaux» s'est imposée 3-2 à Olten.
La «Tchaux» s'est imposée 3-2 à Olten.
ats

Keystone-ATS

28.10.2025, 22:39

Les Thurgoviens ont arraché la victoire grâce à Binias, qui a marqué après 1'35 dans la prolongation. Les Neuchâtelois ont eux inscrit la réussite décisive grâce à Grossniklaus, qui a trouvé la cible à 3'43 de la sirène. Au classement, le HCC compte 4 points de retard sur le leader, mais avec un match en moins.

Sierre a pour sa part failli réussir un spectaculaire retour. Mené 5-1 après 40 minutes chez eux par les GCK Lions, les Valaisans ont marqué trois fois, mais ne sont pas parvenus à égaliser, encaissant au contraire le 6-4 final à la 57e. Ainsi, toutes les équipes qui évoluaient à domicile ont perdu mardi soir!

