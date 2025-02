Les Etats-Unis disputeront la finale du tournoi des Quatre Nations vendredi à Boston. Ils ont dominé le Canada samedi à Montréal (3-1) dans une ambiance électrique, après un début de match chaotique.

Les Américains joueront la finale du "4 Nations Face-off". ATS

Keystone-SDA ATS

Avec le Premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau dans les gradins, les supporters locaux ont hué et sifflé l'hymne national des Etats-Unis, un phénomène devenu habituel lors des matchs de la NHL et de la NBA au Canada depuis que le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane sur les biens canadiens importés.

Puis trois bagarres ont éclaté en neuf secondes. Les gants sont tombés sur la glace quand le Canadien Brandon Hagel et l'Américain Matthew Tkachuk ont commencé à échanger des coups de poing sous les acclamations de la foule, tandis que leurs coéquipiers reculaient pour leur laisser la place au centre de la patinoire.

Les arbitres ont rétabli l'ordre, envoyé les combattants au banc de pénalité et tenté de relancer le match. Mais le Canadien Sam Bennett et l'Américain Brady Tkachuk des Etats-Unis ont à leur tour jeté les gants et échangé des coups jusqu'à ce que les officiels puissent les séparer, Tkachuk rejoignant son frère au banc des punis.

Le match a repris mais n'avait pas dépassé les neuf secondes quand l'Américain J.T. Miller et le Canadien Colton Parayko du Canada ont entamé le troisième et dernier pugilat de la soirée.

«C'était probablement, je suppose, 10 ans de hockey international exhalés en une minute et demie», a déclaré l'entraîneur du Canada, Jon Cooper, double champion de la Coupe Stanley avec Tampa Bay et futur entraîneur de l'équipe olympique canadienne de 2026.

Doublé de Guentzel

Côté jeu, la victoire américaine a été acquise grâce à un doublé de l'attaquant de Tampa Bay Jake Guentzel (le deuxième but dans la cage vide), et ce malgré l'ouverture du score de la star du Canada Connor McDavid.

Les joueurs à la feuille d'érable peuvent encore retrouver leurs voisins états-uniens en finale en cas de succès lundi face à la Finlande. Les Américains disputeront quant à eux leur troisième match de ce tour préliminaire face à la Suède.