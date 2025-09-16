GCK Lions au repos, Viège et Sierre se sont emparés des deux premières places du classement.
Les deux équipes valaisannes se sont imposées sur un score identique de 1-0 devant respectivement Coire et Olten. Dans les Grisons, Viège a forcé la décision sur une réussite de Colin Gerber. A Graben, c’est Arnaud Montandon qui a donné la victoire aux Sierrois.
La surprise de la soirée est venue de la défaite 4-3 de la Chaux-de-Fonds face à Thurgovie. A Weinfelden, les joueurs de Louis Matte ont été crucifiés sur une réussite de Fabio Murer après seulement 16 secondes de jeu dans la prolongation.