Swiss League Les clubs valaisans prennent le pouvoir

ATS

16.9.2025 - 22:57

GCK Lions au repos, Viège et Sierre se sont emparés des deux premières places du classement.

Sierre et son rival valaisan Viège se sont emparés des deux premières places du classement.
Sierre et son rival valaisan Viège se sont emparés des deux premières places du classement.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

16.09.2025, 22:57

Les deux équipes valaisannes se sont imposées sur un score identique de 1-0 devant respectivement Coire et Olten. Dans les Grisons, Viège a forcé la décision sur une réussite de Colin Gerber. A Graben, c’est Arnaud Montandon qui a donné la victoire aux Sierrois.

La surprise de la soirée est venue de la défaite 4-3 de la Chaux-de-Fonds face à Thurgovie. A Weinfelden, les joueurs de Louis Matte ont été crucifiés sur une réussite de Fabio Murer après seulement 16 secondes de jeu dans la prolongation.

