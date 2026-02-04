  1. Clients Privés
JO 2026 Les vraies têtes d'affiche à Milan-Cortina ? Les stars de la NHL !

par Marcel Hauck

4.2.2026 - 10:41

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la descente masculine n'est pas l'événement à la plus forte portée médiatique des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Les plus grandes stars viennent d'Amérique du Nord: ce sont les artistes de la rondelle qui patinent en NHL.

Tant 2010 qu’en 2014 (ici en photo), Sidney Crosby avait conduit le Canada vers l’or olympique. 
Tant 2010 qu'en 2014 (ici en photo), Sidney Crosby avait conduit le Canada vers l'or olympique. 
KEYSTONE

par Marcel Hauck

4.2.2026 - 10:41

04.02.2026, 10:41

04.02.2026, 10:45

Certes, les Jeux olympiques font leur retour après vingt ans en Europe centrale, le berceau du ski alpin. Mais les véritables superstars à l'aura mondiale proviennent majoritairement d'Amérique et d'Asie. La comparaison de leur présence sur les réseaux sociaux est frappante.

Lindsey Vonn est la reine des sports d'hiver avec ses 2,7 millions d'abonnés sur Instagram. La star du freestyle américano-chinoise Eileen Gu en compte un peu plus de deux millions. A titre de comparaison, Marco Odermatt n'atteint qu'un peu plus d'un cinquième du total de Vonn, et Mathilde Gremaud ne compte qu'une fraction des followers de Gu, bien que la Fribourgeoise ait remporté leur duel pour la médaille d'or en slopestyle voici quatre ans à Pékin.

JO 2026. Marco Odermatt, Camille Rast et Cie en quête d'exploits

JO 2026Marco Odermatt, Camille Rast et Cie en quête d'exploits

Ce sont bien ces vedettes sur lesquelles les regards du monde du sport seront tournés du 6 au 22 février.

Crosby, McDavid et consorts

A Milan, les stars de la NHL seront sous les projecteurs. Pour la première fois depuis Sotchi 2014, la prestigieuse ligue nord-américaine interrompra à nouveau sa saison pour les Jeux olympiques.

Le Canada a triomphé lors des deux dernières éditions où patinaient les as du puck. Cette fois encore, la sélection à la feuille d'érable est considérée comme la grande favorite.

JO 2026 - Hockey sur glace. «On a de fantastiques joueurs» : la plus belle équipe de Suisse de l'histoire

JO 2026 - Hockey sur glace«On a de fantastiques joueurs» : la plus belle équipe de Suisse de l'histoire

En 2010 et en 2014, Sidney Crosby en était déjà le capitaine et avait marqué en finale. Ce sera en revanche une grande première pour Connor McDavid, sans doute le meilleur hockeyeur du monde actuellement.

Les retours de Vonn et Shiffrin

De retour à la compétition à plus de 40 ans, Lindsey Vonn fascine le monde du sport et suscite un intérêt inédit pour le ski alpin aux Etats-Unis. Mais sera-t-elle remise de sa chute subie vendredi dernier en descente à Crans-Montana? Rien n'est moins sûr, même si la «Speed Queen» est la reine des «comebacks».

JO 2026 - Ski alpin. Malgré une rupture totale du ligament croisé, Lindsey Vonn courra à Cortina !

JO 2026 - Ski alpinMalgré une rupture totale du ligament croisé, Lindsey Vonn courra à Cortina !

Mikaela Shiffrin espère elle aussi vivre une forme de renaissance à Cortina d'Ampezzo. La reine des techniciennes n'avait pas encore 23 ans qu'elle était déjà double championne olympique (slalom en 2014, géant en 2018). Il y a quatre ans en Chine, Mikaela Shiffrin était toutefois passée à côté de ses Jeux. La skieuse de Vail veut désormais chasser ces démons.

Gu, une star dans deux mondes

Si l'on ajoute ses abonnés sur les réseaux sociaux chinois, Eileen Gu dépasse Lindsey Vonn en termes de popularité mondiale. Née à San Francisco d'un père américain et d'une mère chinoise, elle évolue avec aisance dans les univers des deux grandes puissances.

Lors des JO de Pékin, elle avait triomphé en halfpipe et en Big Air, mais elle avait dû se contenter de l'argent en slopestyle derrière Mathilde Gremaud. Nul doute que ses prestations à Livigno attireront des centaines de millions de téléspectateurs à travers le globe.

JO 2026 - Ski freestyle. Mathilde Gremaud, la montée en puissance au moment opportun

JO 2026 - Ski freestyleMathilde Gremaud, la montée en puissance au moment opportun

La snowboardeuse Chloe Kim, née en Californie de parents coréens, enthousiasme elle aussi les foules sur plusieurs continents. La chaîne étasunienne ESPN l'a déjà désignée à cinq reprises sportive de l'année dans la catégorie des sports extrêmes, à seulement 25 ans.

Sacrée championne du monde de halfpipe pour la troisième fois il y a un an lors des Mondiaux en Engadine, Chloe Kim vise un triplé inédit aux Jeux olympiques après ses sacres en 2018 et 2022 dans le demi-tube.

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Avec deux médailles à Pékin et une à Pyeongchang, la fribourgeoise Mathilde Gremaud participe à ses troisièmes Jeux olympiques. «Un événement unique» où elle espère cette fois-ci pouvoir «célébrer avec la famille».

27.01.2026

La chasse aux records de Klaebo

Le ski de fond n'est généralement pas le sport qui fait les plus gros titres à l'échelle mondiale. Mais Johannes Klaebo est peut-être en passe de changer la donne.

Le Norvégien de 29 ans compte déjà cinq sacres olympiques et est bien capable de remporter les six épreuves sur lesquelles il s'alignera à Val di Fiemme, comme lors des derniers Championnats du monde de Trondheim.

Il n'a besoin que de «seulement» quatre médailles d'or pour devenir le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. Et avec un six sur six, il réaliserait un exploit encore inédit.

Les chances des Italiens

Le succès des Jeux olympiques dépend toujours aussi des résultats du pays hôte. Les Italiens ont connu leur plus grand succès en 1994 à Lillehammer avec 20 médailles (dont 7 en or). Il y a quatre ans, ils en avaient décroché 17 (2 en or).

Cette année, leurs meilleures chances résident certainement en snowboard alpin, en curling, en biathlon et bien sûr en ski alpin, même si la star Federica Brignone revient tout juste de blessure. L'hymne Fratelli d'Italia devrait retentir à coup sûr plus de deux fois lors de la quinzaine olympique.

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver n’ont cessé d’évoluer. Nouveaux sports, disciplines disparues, et innovations spectaculaires : retour sur l’évolution des JO d’hiver.

27.01.2026

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Vous vous demandez où auront lieu les Jeux d’hiver ? Découvrez les sites olympiques de Milan, répartis entre la ville et les régions alpines, où se dérouleront les principales compétitions.

15.01.2026

