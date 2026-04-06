  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Les Zurich Lions répondent présents et égalisent dans la série

ATS

6.4.2026 - 22:20

Zurich est revenu à 1-1 dans sa demi-finale des play-off de National League face à Davos lundi soir. Les Lions l'ont emporté 3-1 à domicile.

Keystone-SDA

06.04.2026, 22:20

06.04.2026, 22:43

Battu de manière assez imméritée à Davos samedi, le «Z» a réagi devant ses fans. Le double tenant du titre a attendu la 25e pour trouver l'ouverture en power-play. Fröden a eu une inspiration géniale pour Balcers, placé là où Sven ANdrighetto a l'habitude d'avoir son bureau. Toujours blessé, l'ailier des Lions doit encore ronger son frein.

Les Grisons ont répliqué en jeu de puissance à la 33e par Frehner. Mais la troupe de Marco Bayer a réussi un excellent troisième tiers pour passer devant à la 46e grâce à Chris Baltisberger, toujours d'attaque lorsque vient le temps des séries printanières.

Et à la 54e, c'est Rohrer qui a bien travaillé devant la cage d'Aeschlimann pour inscrire le 3-1 de la sécurité.

National League. Les Aigles s’imposent dans un duel prolifique aux Vernets

National LeagueLes Aigles s’imposent dans un duel prolifique aux Vernets

Les plus lus

Trump fustige l'Otan en évoquant le Groenland
De nombreux Allemands croient aux «races» - et les Suisses ?
Trump n'a pas validé le cessez-le-feu de 45 jours proposé
Des Hongrois de plus en plus frustrés dans un pays corrompu
Les Aigles s’imposent dans un duel prolifique aux Vernets
Un avion Swiss a dû effectuer un atterrissage d'urgence en Belgique