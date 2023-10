Les clubs suisses ont réussi un carton plein en phase préliminaire de la Ligue des champions. A Genève-Servette déjà qualifié, Bienne et Rapperswil-Jona Lakers ont décroché leur billet pour les 1/8es.

Les champions de Suisses poursuivront leur aventure en 1/8es, ainsi que Bienne et Rapperswill-Jona. KEYSTONE

Genève-Servette a terminé sa qualification par une défaite 3-2 sur la glace des Finlandais de Lukko Rauma. Les champions de Suisse sont toutefois qualifiés en 1/8es.

Souvent fidèles à leurs mauvaises habitudes lorsqu'ils évoluent à l'extérieur, les Genevois ont connu une entrée en matière calamiteuse. Après 13 minutes, ils étaient déjà menés 3-0 après avoir dormi sur le premier but et après une offrande de Robert Mayer, qui a servi directement le Canadien Burke sur le deuxième.

Les joueurs de Jan Cadieux, qui avait emmené une équipe pratiquement complète sans Lennström, Manninen et Miranda (ménagés) et Karrer (blessés), ont fait heureusement meilleure figure par la suite. Hartikainen (25e) très bien servi par Tim Berni et le même Berni à 5 contre 4 (47e) ont donné un peu d'allure au score.

Battus, les Genevois n'ont que très peu de chances de terminer dans les huit premiers et de bénéficier de l'avantage de la glace au match retour de leur huitième de finale.

Exploit du HC Bienne

Le HC Bienne a décroché de haute lutte son ticket pour les huitièmes de finale. Les Seelandais ont battu le tenant du titre, Tappara Tampere (6-3) et ont ainsi assuré leur place dans le top 16.

L'équipe finlandaise dirigée par Rikard Grönborg, ex-Zurich Lions, avait pourtant semblé avoir pris un avantage décisif quand elle a mené 2-0 jusqu'à la 23e minute. Mais sous l'égide d'un Mike Künzle, qui disputait son premier match de la saison après une longue blessure, les Seelandais ont retourné le score. L'ancien attaquant des Zurich Lions a ouvert la voie en inscrivant un but magistral en infériorité numérique à montrer dans toutes les écoles de hockey.

Olfosson et Rathgeb ont permis à Bienne de mener 3-2 avant que Rajala ne marque le 4-3. Mais c'est bien Gaëtan Haas qui a soulevé la patinoire avec un but tout en force pour le 5-3 (52e) alors que les Biennois évoluaient en infériorité numérique.

Les Rapperswil-Jona Lakers qualifiés

De son côté, les Rapperswil-Jona Lakers ont décroché leur qualification grâce au point arraché sur la glace du leader suédois Växjö (2-3 ap). Les Saint-Gallois ont mené 2-0 grâce à des buts de Colin Gerber et de Gian-Marco Wetter. Mais les Scandinaves ont fini par se rebeller sous la conduite de l'Américain Dylan McLaughlin, auteur d'un doublé dont le but vainqueur en prolongation.

ATS