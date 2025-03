A 33 ans, le Zougois Lino Martschini reste un phénomène avec son 1m68. Meilleur marqueur suisse lors de la phase qualificative de National League, il vise un troisième sacre avec l'EV Zoug.

Lino Martschini et Zoug affronteront Davos dès vendredi en quarts de finale des play-off de National League. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Trop petit pour la NHL, Martschini ressent le désavantage de sa taille au niveau international. Ce n'est pas pour rien qu'il n'a été sélectionné «que» deux fois pour un championnat du monde. Il est en revanche un compteur fiable en National League depuis des années, avec 256 buts et 333 assists en 720 matches.

Onzième meilleur compteur du championnat avec 18 buts et 26 assists cumulés en 47 matches disputés, Martschini a ainsi dépassé pour la septième fois la barre de 40 points en saison régulière en Suisse. Une constance impressionnante.

Seulement ce chemin

Lorsqu'on observe Lino Martschini, ses capacités de patineur ainsi que sa puissance de tir ressortent. Il a fait de son manque de taille une vertu, ne l'a jamais considéré comme un obstacle, mais plutôt comme une bénédiction. «J'ai su très tôt que pour m'imposer, je devais être plus rapide et plus agile, que je devais aborder les duels différemment, mieux lire le jeu et aussi bien tirer. Je voulais toujours produire en attaque, car il n'y avait que cette voie», explique-t-il dans un entretien accordé à Keystone-ATS.

C'est ainsi qu'il essaie encore aujourd'hui de marquer des buts à chaque entraînement. «Il n'y a pas de formule magique, c'est un travail quotidien», souligne-t-il.

Certes, on a déjà dit à Martschini, ici et là, que cela ne suffirait pas à l'échelon suivant. «Mais je n'ai jamais laissé cela m'atteindre de trop près. L'avantage, c'est que j'avais autour de moi des gens qui croyaient en moi. Alors, on y croit aussi soi-même.»

En février, Martschini a décliné l'invitation de Patrick Fischer pour le troisième tournoi de l'Euro Hockey Tour de la saison, préférant se reposer quelque peu. Il ne cache pas son ambition: devenir champion suisse avec l'EVZ pour la troisième fois après 2021 et 2022. Les joueurs de Suisse centrale ont terminé la qualification à la 4e place et affrontent Davos dès vendredi en quart de finale.

Une grande impatience

«Nous avons eu des hauts et des bas toute la saison», explique Martschini. «Le fait que nous ayons obtenu l'avantage du terrain durant le dernier tour est extrêmement important». Il regarde le duel avec Davos avec une grande impatience. Notamment parce que l'entraîneur de Davos s'appelle Josh Holden, ancien joueur ainsi qu'assistant de Dan Tangnes à Zoug.

Un Dan Tangnes qui rentrera en Suède après cette saison, après sept ans passés dans la peau du «headcoach» à Zoug. Ce départ apporte-t-il une motivation supplémentaire? «Tout le monde a certainement à l'esprit que nous voulons faire nos adieux à Dan de la manière la plus belle possible. Il a fait énormément pour tout le club.»