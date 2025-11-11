Linus Omark ne portera plus les couleurs du HC Lugano. Le club tessinois a annoncé mardi que l'attaquant suédois l'avait informé de sa décision de ne pas revenir au Tessin.

Linus Omark ha comunicato oggi la sua decisione di non proseguire la stagione in bianconero. Dopo 15 partite e 11 punti, il suo contratto, scaduto il 1° novembre, non verrà rinnovato per motivi familiari.



Scopri di più: https://t.co/uKl9nSVi2j — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) November 11, 2025

Keystone-SDA ATS

Omark (38 ans), qui fut l'un des artisans du sacre national de Genève-Servette en 2022/23, s'était engagé le 21 septembre auprès de Lugano avec un contrat portant jusqu'au 1er novembre. Il a réussi 11 points en 15 matches de National League.

La décision de ne pas signer un nouveau contrat pour le reste de la saison a été prise uniquement pour des raisons familiales, souligne le HCL dans son communiqué. La famille Omark estime notamment que les solutions de scolarisation proposées en Suisse ne conviennent pas à leurs enfants, est-il souligné.