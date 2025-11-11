  1. Clients Privés
National League Une histoire d'école ? Linus Omark ne reviendra pas à Lugano

ATS

11.11.2025 - 16:10

Linus Omark ne portera plus les couleurs du HC Lugano. Le club tessinois a annoncé mardi que l'attaquant suédois l'avait informé de sa décision de ne pas revenir au Tessin.

Keystone-SDA

11.11.2025, 16:10

11.11.2025, 16:18

Omark (38 ans), qui fut l'un des artisans du sacre national de Genève-Servette en 2022/23, s'était engagé le 21 septembre auprès de Lugano avec un contrat portant jusqu'au 1er novembre. Il a réussi 11 points en 15 matches de National League.

National League. Omark fait son retour en Suisse, Pilut rebondit à Rapperswil

National LeagueOmark fait son retour en Suisse, Pilut rebondit à Rapperswil

La décision de ne pas signer un nouveau contrat pour le reste de la saison a été prise uniquement pour des raisons familiales, souligne le HCL dans son communiqué. La famille Omark estime notamment que les solutions de scolarisation proposées en Suisse ne conviennent pas à leurs enfants, est-il souligné.

