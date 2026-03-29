Luc Tardif ne sera plus le président de l'IIHF. Successeur de René Fasel en 2021, le Franco-Canadien ne se représentera pas et quittera sa fonction en octobre 2026.

Luc Tardif ne sera plus le président de l'IIHF. KEYSTONE

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Comme il l'a fait savoir dans une lettre publiée sur le site de la fédération internationale, l'homme qui fête aujourd'hui ses 73 ans va mettre un terme à une aventure de 25 ans au service de l'IIHF «en tant que membre, membre de comité, membre du Conseil, trésorier et aujourd’hui président».

Luc Tardif explique que ses cinq années de présidence auront été aussi difficiles qu'enrichissantes. Il a fallu faire avec le covid en 2021 et en 2022 aux JO de Pékin. Concernant les JO, le président de l'IIHF se dit logiquement très fier et heureux d'avoir pu faire en sorte que la NHL revienne pour les Jeux de 2026 et 2030.

En annonçant son retrait assez tôt, Luc Tardif espère que les futurs leaders du hockey mondial puissent se préparer.