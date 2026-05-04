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National League Héros de titre, Lucas Wallmark quitte bel et bien Fribourg

ATS

4.5.2026 - 19:47

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Lucas Wallmark quitte Fribourg-Gottéron pour rejoindre son club formateur Björklöven, en Suède. Il s'en va après avoir marqué le but décisif en finale des play-off de National League.

Lucas Wallmark quitte Fribourg-Gottéron pour rejoindre son club formateur Björklöven.
Lucas Wallmark quitte Fribourg-Gottéron pour rejoindre son club formateur Björklöven.
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA

04.05.2026, 19:47

Le centre de 30 ans a signé un contrat portant sur les huit prochaines saisons, a annoncé l'IF Björklöven, une équipe qui vient d'être promue en première division suédoise. Il était pourtant encore sous contrat avec les Dragons jusqu'en 2028.

Son départ serait dû à certaines divergences avec son entraîneur Roger Rönnberg, arrivé à Fribourg en début de saison. Cela ne l'a pas empêché de monter en puissance durant les play-off et de devenir le héros du peuple fribourgeois en marquant le but décisif lors de la Finalissima contre Davos, en prolongation.

Finale des play-off - Acte VII. Anthologique, épique et magique : Gottéron conquiert le graal tant attendu !

Finale des play-off - Acte VIIAnthologique, épique et magique : Gottéron conquiert le graal tant attendu !

Les joueurs de Gottéron accueillis en héros à Fribourg

Les joueurs de Gottéron accueillis en héros à Fribourg

Plusieurs milliers de supporters ont attendus l'arrivée des Dragons de Davos pour fêter avec leurs idoles et pour voir le trophée. Une fête qui a duré toute la nuit pour le premier titre national de l'histoire du club.

01.05.2026

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