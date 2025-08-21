  1. Clients Privés
National League Gottéron frappe un grand coup et rapatrie Ludovic Waeber

ATS

21.8.2025 - 14:35

Ludovic Waeber défendra les couleurs de Fribourg-Gottéron à partir de la saison 2026/27. Le gardien fribourgeois a signé pour quatre ans, ont annoncé les Dragons jeudi.

Ludovic Waeber défendra les couleurs de Fribourg-Gottéron à partir de la saison 2026/27.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.08.2025, 14:35

21.08.2025, 16:27

Formé à Gottéron, Ludovic Waeber avait quitté le club de St-Léonard en 2020 pour rejoindre les Zurich Lions. Après trois saisons passées sous le maillot du «Z», le portier a tenté sa chance en Amérique du Nord en 2023/24, sans grand succès. Il est revenu en Suisse en 2024, s'engageant à Kloten dont il défendra les couleurs en 2025/26.

«Nous sommes très satisfaits d’avoir engagé Ludovic Waeber», explique dans un communiqué Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons. «Talentueux, ambitieux, perfectionniste, apprécié dans un vestiaire, il s'inscrit parfaitement dans la philosophie du club», dans lequel il succédera à Reto Berra (38 ans) en tant que gardien titulaire. Le contrat de Berra, qui arrive à échéance au printemps 2026, ne sera en effet pas renouvelé, a précisé Zenhäusern.

Archive sur Fribourg-Gottéron

Michael Ngoy : «On sent un Fribourg fatigué»

Michael Ngoy : «On sent un Fribourg fatigué»

À l'occasion du 6ème match de la demi-finale 100% romande entre Fribourg et Lausanne, nous avons rencontré deux anciens joueurs, Michael Ngoy et Benjamin Chavaillaz dans les travées de la BCF Arena.

10.04.2025

