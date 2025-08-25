  1. Clients Privés
National League Un vainqueur de la Coupe Stanley débarque au HC Lugano

ATS

25.8.2025 - 13:20

Le HC Lugano se renforce avec l'arrivée de l'attaquant américain Zach Sanford. Cet ailier âgé de 30 ans a signé un contrat portant sur une seule saison, a annoncé le club tessinois lundi.

Zach Sanford a remporté la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis en 2019.
Keystone-SDA

25.08.2025, 13:20

Sanford apporte de l'expérience dans le vestiaire luganais, lui qui a disputé 359 matches de NHL. Le natif du Massachussets a joué pour sept franchises différentes inscrivant un total de 112 points dans la prestigieuse ligue nord-américaine. Il a par ailleurs remporté la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis en 2019.

La saison dernière, Sanford évoluait en AHL pour les IceHogs de Rockford, dans l'Illinois. Il a comptabilisé 51 points en 77 matches, play-off compris.

