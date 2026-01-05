  1. Clients Privés
National League Le HC Lugano prolonge son staff technique jusqu'en 2028

ATS

5.1.2026 - 15:10

Le HC Lugano annonce prolonger jusqu'en 2028 sa collaboration avec son staff technique.

Tomas Mitell et son staff technique ont prolongé jusqu'en 2028 avec Lugano
Tomas Mitell et son staff technique ont prolongé jusqu'en 2028 avec Lugano
ATS

Keystone-SDA

05.01.2026, 15:10

05.01.2026, 15:12

Le coach principal Tomas Mitell, son adjoint Stefan Hedlund et l'entraîneur des gardiens Antti Ore ont tous trois paraphé un nouvel accord portant sur une saison supplémentaire.

Ancien coach à succès du Färjestad BK, le Suédois Tomas Mitell est en poste depuis le début de la saison à Lugano, où il avait pris la succession d'Uwe Krupp. Le club bianconero a réussi un excellent début de championnat 2025/26 avec une 4e place provisoire.

«Le staff technique travaille très bien avec l'équipe. La confiance mutuelle est très forte, ce qui crée le climat de travail souhaité pour fournir de bonnes performances. Le staff technique adhère à 100 % à la philosophie du club et croit en la voie empruntée. Les bases pour l'avenir sont posées et je suis heureux de pouvoir progresser pas à pas», explique le directeur général du HCL, Janick Steinmann, cité dans le communiqué du club tessinois.

