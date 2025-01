Avant-dernier de National League, le HC Lugano a limogé son entraîneur Luca Gianinazzi, en poste depuis octobre 2022. Le directeur sportif Hnat Domenichelli a aussi été remercié.

Le HC Lugano se sépare de son entraîneur Luca Gianinazzi. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Le week-end marqué par deux nouvelles défaites, 3-1 à domicile contre Lausanne et 3-1 aussi sur la glace de la lanterne rouge Ajoie, a été fatal à l'entraîneur tessinois. Lundi en fin de matinée, le club bianconero a annoncé se séparer de son entraîneur et de son directeur sportif.

Gianinazzi (32 ans), qui dirigeait alors les juniors élite du club, avait succédé à Chris McSorley en octobre 2022. Lors de ses deux saisons en poste, il a mené Lugano en quarts de finale des play-off, échouant successivement contre Genève-Servette et Fribourg-Gottéron. Mais cette saison, Lugano ne tourne pas. L'équipe n'a gagné que 13 matches sur 36 et reste sur quatre défaites de suite. Domenichelli (48 ans), ancien joueur du club, occupait pour sa part le poste de directeur sportif depuis 2019.

La présidente Vicky Mantegazza a indiqué lors d'une conférence de presse que le club cherchait des successeurs pour Gianinazzi et Domenichelli. Les assistants Krister Cantoni et Kalle Kaskinen ont eux aussi été remerciés. L'entraînement de lundi a été donné par Antti Törmänen, l'ancien entraîneur de Berne et de Bienne, qui est actuellement conseiller à Lugano.

«C'est une décision qui fait mal, aussi sur le plan humain», a expliqué la présidente. «Durant la saison, on a plusieurs fois eu l'impression que nous avions la force pour redresser la situation. Mais au lieu de ça, l'équipe n'a récemment montré ni détermination ni caractère, de sorte que la situation a empiré. Cette décision était donc inévitable. Pourtant, tout le monde au club était convaincu que Luca pouvait être notre entraîneur plusieurs années», a encore dit Vicky Mantegazza.