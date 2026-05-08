L'Ukraine est la deuxième équipe, après le Kazakhstan, à avoir obtenu sa promotion dans le groupe A du Championnat du monde. Les Ukrainiens ont décroché la 2e place du tournoi de Division I en battant le Japon 3-1 lors de la dernière journée à Sosnowiec.

L’Ukraine promue dans le groupe A du Championnat du monde (image d’illustration). EPA

Keystone-SDA ATS

L'Ukraine a profité des défaites du pays-hôte, la Pologne, contre la Lituanie, et de la France contre le Kazakhstan, pour valider son ticket. La déception est grande pour les Français, qui évoluaient avec les joueurs de National League Antoine Keller, Enzo Guebey, Thomas Thiry, Kevin Bozon, Floran Douay et Jordann Bougro.

L'Ukraine fera ainsi son retour parmi l'élite lors du prochain Championnat du monde A en Allemagne, après vingt ans d'absence. La France de Yorick Treille, reléguée l'an dernier, doit pour sa part prendre son mal en patience.