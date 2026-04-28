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Incertitude en France Mais où va se dérouler le tournoi de hockey sur glace aux JO 2030 ?

Nicolas Larchevêque

28.4.2026

Exit Nice, place à Lyon ou Paris ? Face aux difficultés rencontrées à Nice, qui doit théoriquement accueillir toutes les épreuves de glace des JO 2030, le comité d'organisation a annoncé mardi que le tournoi de hockey masculin pourrait se tenir à Lyon ou dans la capitale.

La ville de Paris, avec ici l’Accor Arena de Bercy, va-t-elle accueillir le hockey sur glace aux JO 2030 ?
La ville de Paris, avec ici l’Accor Arena de Bercy, va-t-elle accueillir le hockey sur glace aux JO 2030 ?
IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse

28.04.2026, 17:21

Selon le schéma initial, Nice devait être l'hôte unique du grand pôle de glace des JO Alpes 2030, co-organisés par les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, avec le hockey, le patinage artistique, le curling et le short-track.

Mais l'élection en mars du nouveau maire Eric Ciotti (UDR-RN) a complètement rebattu les cartes et le tournoi de hockey est devenu un point de blocage et de crispation entre les parties prenantes. Car pour M. Ciotti, le projet de couvrir temporairement le stade de football de l'Allianz Riviera, ce qui priverait l'OGC Nice de son stade pendant plusieurs mois, est «une ligne rouge absolue».

«Un problème réel». Les JO 2030 menacés par l'élection du maire de Nice ?

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Plusieurs autres options, toujours dans la plaine du Var, à l'ouest de la ville, ont donc été étudiées ces derniers jours et un certain optimisme semblait prévaloir. «Glace à Nice: le dossier avance», estimait ainsi la région Paca dans un communiqué lundi soir. Mais mardi matin, le Comité d'organisation des JO 2030 (Cojop) a tranché et expliqué que les solutions alternatives à l'Allianz Riviera pour le tournoi masculin de hockey, l'un des temps forts des Jeux d'hiver, n'étaient pas viables.

«Plein d'idées à Lyon»

«Les analyses techniques, temporelles et financières menées ont mis en évidence les limites de ces options, notamment au regard de leur coût très élevé et de leur impact», a ainsi estimé le Cojop. «Dans une logique de sobriété et d'optimisation budgétaire, le Cojop a pris la décision d'élargir ses investigations en étudiant la mobilisation d'équipements existants, dans d'autres grandes métropoles comme Lyon ou Paris», poursuivent les organisateurs.

Depuis plusieurs semaines déjà, Lyon avait justement fait acte de candidature au cas où Nice serait écartée, totalement ou partiellement, de la carte des sites olympiques. Et quelques minutes à peine après le communiqué du Cojop, le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, a publié sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle, patins aux pieds, il vante les atouts olympiques de sa ville.

«On a plein d'idées à Lyon pour 2030», résume-t-il, citant notamment la LDLC Arena de Décines-Charpieu, d'une capacité de 16’000 spectateurs, qui sera utilisée pour les Championnats du monde masculins de hockey en 2028.

«Nous serions très heureux d'accueillir les épreuves de glace. En plus d'équipements sportifs de grande qualité, notre territoire possède les infrastructures de transport et d'hébergement nécessaires pour accueillir un événement d'ampleur internationale», a également fait savoir la Métropole de Lyon, contactée par l'AFP.

Paris candidate également

La semaine dernière, Paris Entertainment Company, l'exploitant parisien de l'Accor Arena (Bercy) et de l'Adidas Arena (Porte de la Chapelle), s'était également porté candidat à l'accueil du tournoi de hockey, qui attire traditionnellement de très nombreux spectateurs et médias nord-américains, et génère une part importante des recettes de billetterie.

Dans ce scénario, et «sous réserve de validation par la fédération internationale» de la patinoire prévue au Palais des Expositions, Nice conserverait en revanche le tournoi féminin de hockey, ainsi que les autres épreuves de glace.

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Dans un communiqué, Eric Ciotti s'est félicité de ces derniers développement qui, selon lui, préservent «l'essentiel pour Nice, tout en respectant les impératifs de sobriété budgétaire et de bonne gestion des équipements publics». Contacté par l'AFP, l'entourage de Renaud Muselier, président de la région Paca, n'a pas réagi dans l'immédiat.

Alors que la carte des sites définitive des JO 2030 doit être présentée autour du 22 juin, le Cojop a précisé dans son communiqué que les résultats de ses investigations «seraient présentés au bureau exécutif de l'instance le 11 mai».

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