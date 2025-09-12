  1. Clients Privés
«Troublant et inacceptable» Malgré le doute, la NHL fait volte-face avec les 5 joueurs acquittés

Nicolas Larchevêque

12.9.2025

Les cinq joueurs de hockey sur glace canadiens acquittés en juillet après avoir été accusés d'agression sexuelle pourront rejouer en NHL à partir du 1er décembre, a indiqué jeudi la ligue professionnelle nord-américaine. Cette dernière a toutefois fait part de ses doutes après des événements «profondément troublants et inacceptables».

Alex Formenton vient de signer un nouveau contrat avec Ambri-Piotta.
Alex Formenton vient de signer un nouveau contrat avec Ambri-Piotta.
KEYSTONE
,

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport

12.09.2025, 07:36

12.09.2025, 08:11

Jugés au Canada, Michael McLeod, Alex Formenton (qui vient de signer à Ambri-Piotta), Dillon Dube, Carter Hart et Callan Foote ont été acquittés le 24 juillet, point final d'une affaire dans laquelle ils étaient accusés d'agression sexuelle sur une femme dans une chambre d'hôtel en juin 2018, après un gala de la fondation de leur fédération.

Procès pour agression sexuelle. Formenton et quatre autres NHLers blanchis malgré le doute

Procès pour agression sexuelleFormenton et quatre autres NHLers blanchis malgré le doute

La NHL avait suspendu les cinq joueurs en janvier 2024 (quatre jouaient alors dans le championnat), lors de leur mise en examen. A la suite de leur acquittement, la ligue de hockey a décidé de les autoriser à signer un contrat à partir du 15 octobre et à jouer à partir du 1er décembre, un peu moins de deux mois après le début de la saison 2025-2026.

Conduite «troublante et inacceptable»

«Bien qu’ils aient été reconnus criminellement non coupables», la NHL, qui avait mené sa propre enquête, estime dans son communiqué que la conduite des joueurs en juin 2018, «profondément troublante et inacceptable», «ne répond nullement aux normes et aux valeurs espérées et exigées par la ligue et ses club».

Elle indique également : «La ligue doit maintenant réagir le mieux possible à ce qui s’est produit : la conduite des joueurs, les procédures judiciaires et l’acquittement. Dans des rencontres avec la ligue après le verdict, tous les joueurs ont exprimé des regrets et des remords pour leurs gestes. Nous croyons néanmoins que ce comportement exige des mesures disciplinaires formelles de notre part (ndlr : les 20 mois de suspension déjà purgés).»

Désormais, «la ligue s’attend et exige qu'à l’avenir, chacun de ces joueurs s’assure de respecter les standards requis de la part des joueurs de la NHL, sur la glace comme en dehors».

National League. Alex Formenton revient à Ambri-Piotta après son acquittement

National LeagueAlex Formenton revient à Ambri-Piotta après son acquittement

