Marc Lüthi devrait être le prochain président de la SIHF (Swiss Ice Hockey Federation). La National League et la Swiss League ont décidé de proposer sa candidature.

La National League et la Swiss League ont décidé de proposer Marc Lüthi comme successeur d'Urs Kessler à la tête de la SIHF. KEYSTONE

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Celle-ci sera soumise à l'Assemblée générale de la SIHF. La décision a été prise mercredi à Prague lors de la séance du Conseil d'administration de la NL SA et elle a été approuvée à l'unanimité. Les clubs de Swiss League ont eux accepté cela à une très grande majorité.

Il devrait succéder à Urs Kessler, qui a démissionné au début du mois de juin et qui n'a même pas tenu un an comme président.

Le Bernois de 64 ans a conduit Berne vers les sommets du hockey suisse. Il a dirigé le CP Berne depuis 1998, mais avait décidé de quitter le club en vendant ses parts au début de l'année.

Souvent considéré comme l'homme le plus puissant du hockey helvétique avec le Zurichois Peter Zahner, Marc Lüthi a permis de faire de Berne l'une des plus grosses machines d'Europe grâce à une grande diversification, notamment au niveau de la gastronomie, même si le club de la capitale se cherche depuis plusieurs années.