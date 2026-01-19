  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Après 28 ans au club, le directeur général du CP Berne s’en va

ATS

19.1.2026 - 12:22

Après 28 ans de bons et loyaux services, Marc Lüthi quittera le CP Berne dans quelques mois. Son successeur au poste de directeur général sera l'entrepreneur bernois Jürg Fuhrer.

Marc Lüthi va quitter le «SCB» dans quelques mois.
Marc Lüthi va quitter le «SCB» dans quelques mois.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.01.2026, 12:22

19.01.2026, 12:41

Marc Lüthi a annoncé son départ pour la fin du mois d'avril lors d'une conférence de presse organisée lundi matin par le «SCB». Il préfère s'en aller après que des divergences de vue concernant la direction que devait prendre le club sont apparues lors d'une récente discussion intense avec le Conseil d'administration

Agé de 64 ans, Marc Lüthi a décidé de quitter complètement le club, et il vendra même les parts qu'il détient. Au cours des 28 années de son ère, le CP Berne a remporté six titres de champion de Suisse et deux Coupes nationales avec son équipe fanion. Les femmes du «SCB» ont également remporté deux titres nationaux durant cette période.

Ce départ radical a une raison. En mars 2022, Marc Lüthi avait déjà démissionné de son poste de CEO après un accident médical (hémorragie cérébrale), mais il était resté président du Conseil d'administration. Raeto Raffainer lui avait succédé comme CEO. Un an plus tard, ce changement avait été annulé. «Je sais depuis lors qu'une demi-démission n'est pas une option», a-t-il expliqué.

Son successeur est Jürg Fuhrer, qui est lui-même membre du Conseil d'administration du «SCB» depuis 2024 en sa qualité de responsable des domaines Future, Gastronomie et Finances. L'entrepreneur bernois veut ramener le club là où il doit être, «au sommet de la Ligue nationale», comme il l'a expliqué lundi.

Les plus lus

De nouveaux droits de douane, mauvaise nouvelle pour la Suisse
«Ce n'est pas drôle» - Deux vétérans suisses nagent en eaux troubles
«Les efforts de réanimation se poursuivent» – les secours évacuent 55 bébés d'une crèche
Tollé au Mexique : un Suisse fait l’amour dans un célèbre lieu touristique
Gianni Infantino fulmine : «C’est inadmissible, déplorable»