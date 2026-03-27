Marcel Jenni reste membre du staff de l'équipe de Suisse. Comme l'a annoncé Swiss Ice Hockey, le Zurichois de 52 ans continuera d'assister le nouveau sélectionneur Jan Cadieux au cours des deux prochaines saisons.

Marcel Jenni reste dans le staff de la Nati pour deux saisons. Keystone

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Parallèlement, Jenni occupera le même poste à Kloten en National League dès la saison prochaine. L'ancien international revient ainsi là où il a passé les dix dernières années de sa carrière. L'ancien attaquant, champion de Suisse en 1999 avec Lugano, puis champion de Suède avec Färjestad, a signé un contrat d'une saison avec les Aviateurs.