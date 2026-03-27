  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace Marcel Jenni poursuit l’aventure avec l’équipe de Suisse

ATS

27.3.2026 - 17:32

Marcel Jenni reste membre du staff de l'équipe de Suisse. Comme l'a annoncé Swiss Ice Hockey, le Zurichois de 52 ans continuera d'assister le nouveau sélectionneur Jan Cadieux au cours des deux prochaines saisons.

Marcel Jenni reste dans le staff de la Nati pour deux saisons.
Marcel Jenni reste dans le staff de la Nati pour deux saisons.
Keystone

Keystone-SDA

27.03.2026, 17:32

Parallèlement, Jenni occupera le même poste à Kloten en National League dès la saison prochaine. L'ancien international revient ainsi là où il a passé les dix dernières années de sa carrière. L'ancien attaquant, champion de Suisse en 1999 avec Lugano, puis champion de Suède avec Färjestad, a signé un contrat d'une saison avec les Aviateurs.

Les plus lus

Scandale sur France 2: l’interview de Lavrov déclenche une tempête
«Un cessez-le-feu ne suffit pas» : les Emirats arabes unis durcissent le ton
«J'étais sous médicaments et je n'ai pas réalisé la gravité de la situation»
Mort de Loana: une caricature de «Charlie Hebdo» horripile la toile
«J'hallucine» : l'évêque Morerod usurpé sur Facebook depuis un an
Elle tue un lynx à coups de bâton pour sauver Marie-Thérèse, sa poule