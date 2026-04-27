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National League Marco Bayer n'entraînera plus les Zurich Lions

ATS

27.4.2026 - 13:38

Marco Bayer n'entraînera plus les Zurich Lions à l'entame de l'exercice 2026/27, a annoncé le club zurichois lundi. Le «Z» se met désormais à la recherche de son successeur.

Marco Bayern'est plus l'entraîneur des Zurich Lions.
Marco Bayern'est plus l'entraîneur des Zurich Lions.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.04.2026, 13:38

27.04.2026, 13:43

Bayer avait pris les rênes des Zurich Lions fin décembre 2024 en provenance des GCK Lions, après la démission de Marc Crawford pour raisons de santé. Le technicien de 53 ans a mené les Zurichois à la victoire en Ligue des champions puis au onzième titre de champion de Suisse de l'histoire du club en 2025. Mais cette saison, le «Z» a été éliminé dès les demi-finale face à Davos.

National League. «Ça fait mal» - Les rêves d’exploit historique de Zurich anéantis

National League«Ça fait mal» - Les rêves d’exploit historique de Zurich anéantis

«Je tiens à remercier chaleureusement Marco pour cette bonne collaboration et je le félicite encore une fois pour les deux titres remportés en championnat et en Ligue des champions», souligne le directeur sportif Sven Leuenberger dans un communiqué.

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