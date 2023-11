Soirée de Swiss League peu évidente pour les clubs romands. Seul Martigny s'est imposé avec un succès 3-2 ap à Winterthour.

Martigny est la seule équipe romande de Swiss League à s'être imposée ce vendredi 17 novembre. KEYSTONE

Le but victorieux est venu de la canne d'Erik Ullman à la 61e. Avant cela, Fuhrer et Garessus avaient marqué pour les Octoduriens.

A Bâle, Sierre n'a pas réussi à repartir avec quelque chose. Les Valaisans ont plié 3-2. Quant à La Chaux-de-Fonds, elle n'a pas pu battre les GCK Lions aux Mélèzes. Les Lionceaux sont repartis avec deux points à la suite de leur victoire 4-3 tab.

Olten a lui assuré le service minimum en écartant Viège 2-0. Les Soleurois sont toujours de solides leaders avec six unités d'avance sur les GCK Lions et douze sur le HCC et Bâle.

Dans le dernier match de la soirée, Thurgovie a nettement battu Bellinzone 6-1.

ats