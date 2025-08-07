  1. Clients Privés
Kevin Fiala à la baguette Un match de charité avec les stars suisses de NHL vendredi à Zurich

ATS

7.8.2025 - 12:54

Kevin Fiala a mis sur pied un match de charité vendredi à Zurich. Une sélection de joueurs de NHL, avec de nombreux joueurs suisses, affrontera les Zurich Lions pour la bonne cause.

Kevin Fiala a pris une belle initiative avec ce match de charité.
Kevin Fiala a pris une belle initiative avec ce match de charité.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.08.2025, 12:54

07.08.2025, 13:38

A l'exception de Roman Josi en convalescence, tous les Suisses évoluant en NHL feront partie de l'équipe de Fiala. L'argent récolté lors de la soirée sera destiné à l'hôpital des enfants de Saint-Gall ainsi que pour les sections juniors des Zurich Lions et d'Uzwil, soit les deux clubs dans lesquels l'international suisse a fait ses gammes.

Outre Fiala, Nico Hischier, Nino Niederreiter et compagnie, la sélection de NHL, dirigée par Patrick Fischer, évoluera aussi avec Andres Ambühl. Deux mois après sa retraite, le populaire quadragénaire enfilera encore une fois les patins.

Le duo de gardiens sera composé par Akira Schmid et l'ancien footballeur tchèque Petr Cech. Après sa carrière sur les pelouses, celui-ci a entamé une reconversion sur la glace dans le championnat britannique.

Euro Hockey Tour : la Suisse jouera à Zurich

  • L'étape helvétique de l'Euro Hockey Tour se tiendra à Zurich cette année, dans la patinoire des Zurich Lions. Les matches auront lieu du 11 au 14 décembre. Il s'agira d'une répétition générale avant les Mondiaux prévus au printemps au même endroit, ainsi qu'à Fribourg. L'équipe de Suisse affrontera successivement la Suède le jeudi 11 (19h45) avant de se mesurer à la Tchéquie le samedi 13 et à la Finlande le dimanche 14.
Montre plus
Mondial de hockey : l'accueil des héros malheureux

Mondial de hockey : l'accueil des héros malheureux

Malgré une nouvelle gueule de bois au lendemain de sa quatrième défaite en finale d’un championnat du monde, l'équipe de Suisse de hockey sur glace a été accueillie lundi dans la patinoire de Kloten à son retour de Suède. Patrick Fischer et ses joueurs ont été chaudement applaudis pour leur parcours. Le public a également rendu un hommage particulier à la légende Andres Ambühl, désormais retraité des patinoires suisses et internationales.

26.05.2025

