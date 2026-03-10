  1. Clients Privés
National League Le MVP de la saison dévoilé, Fribourg et Lausanne à l’honneur

ATS

10.3.2026 - 18:17

Le Tchèque Matej Stransky a été élu meilleur joueur (MVP) de la saison régulière de National League qui s'est achevée lundi soir. Il a été plébiscité par les entraîneurs et capitaines de la ligue dans un vote organisé par le groupe Tamedia.

Matej Stransky a été élu meilleur joueur (MVP) de la saison régulière de National League.
Matej Stransky a été élu meilleur joueur (MVP) de la saison régulière de National League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.03.2026, 18:17

Le meilleur buteur du HC Davos s'est imposé avec une large avance dans le vote organisé auprès des entraîneurs et des capitaines des 14 clubs de la Ligue nationale. L'attaquant tchèque a obtenu 18 voix sur 26. Son premier poursuivant, le Suédois Erik Brännström du Lausanne HC, a obtenu quatre voix.

National League. Retour sur le destin des cinq clubs romands

National LeagueRetour sur le destin des cinq clubs romands

Brännström a été élu meilleur défenseur tandis que le titre de meilleur gardien est revenu à Reto Berra (Fribourg-Gottéron). Outre Stransky, Brännström et Berra, le défenseur Lukas Frick (HC Davos) et les attaquants Denis Malgin (ZSC Lions) et Théo Rochette (Lausanne HC) ont également été sélectionnés dans l'équipe All-Star.

Attilio Biasca (Fribourg-Gottéron), a été élu révélation de la saison, tandis que Josh Holden, du HCD, a été désigné meilleur entraîneur.

Hockey sur glace. Grande stabilité dans l'affluence de National League

Hockey sur glaceGrande stabilité dans l'affluence de National League

