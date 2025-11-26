  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève renverse Fribourg Une 4e ligne en feu : «Je n'avais jamais marqué comme ça»

par Jean-Frédéric Debétaz

26.11.2025 - 13:36

Mardi soir à Fribourg, Genève a renversé une situation compromise. Menés 2-0 à la mi-match, les Aigles ont fini par s'imposer 5-2 avec notamment quatre buts dans le troisième tiers.

Matthew Verboon (no 23) et la 4e ligne genevoise ont brillé mardi soir à Fribourg.
Matthew Verboon (no 23) et la 4e ligne genevoise ont brillé mardi soir à Fribourg.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz

26.11.2025, 13:36

Et dans le rôle des «sauveurs», on retrouve le capitaine Noah Rod et son coéquipier Matthew Verboon. Deux membres d'une quatrième ligne décisive face aux Dragons. Le vétéran a montré la voie et l'ancien junior s'est engouffré dans son sillage, bien aidés par Marco Miranda. «Le premier but de Noah nous a fait du bien, analyse-t-il. Et dans le troisième tiers, on marque à nouveau sur notre premier ou deuxième shift et on se dit qu'on a pu faire la différence.»

National League. Porté par ses seconds couteaux, Genève renverse Fribourg

National LeaguePorté par ses seconds couteaux, Genève renverse Fribourg

La différence, justement, elle s'est faite quelques minutes plus tard et alors que les Grenat évoluaient avec un homme de moins sur la glace. Mais sur un engagement en zone défensive à la droite de Reto Berra, le portier fribourgeois, Matthew Verboon a saisi sa chance. Henrik Borgström fait une petite erreur d'appréciation de la situation et Verboon en profite: «En fait, je vois qu'il essaie de gagner son engagement au milieu et c'est le truc parfait pour tenter le tir direct, et ça a marché cette fois.»

Un tir soudain pour battre Berra

Une première même à en croire le principal intéressé: «Je n'avais jamais marqué comme ça. Je pense que j'ai eu trois tirs sur le but en carrière dans cette position. Ce tir, tu ne vas pas vraiment contrôler où il va, il faut juste avoir un peu de chance. Cette fois-ci, j'en ai eu.»

Celui qui est né voici 25 ans à Richmond Hill en Ontario a ajouté un deuxième but sur une belle passe de Marco Miranda, comme pour bien montrer le rôle importantissime de la quatrième ligne ce soir-là, dans une équipe genevoise qui compte souvent sur ses Finlandais ou sur un Jimmy Vesey pour se sortir des moments plus compliqués.

«Je pense qu'on a bien joué toute la saison ensemble, estime Verboon. Ca fait vraiment plaisir que Miranda a pu revenir de blessure parce qu'on sait qu'on a vraiment une bonne ligne. On peut vraiment faire la différence en match et là on a pu le prouver pour aider l'équipe.»

Placé au début entre Luca Hischier et Miranda, Matthew Verboon a vu le capitaine le rejoindre sur une aile à la suite de la blessure d'Hischier. Le centre reconnaît qu'il a fallu un temps d'adaptation: «Ils m'aident beaucoup en zone défensive et sur le travail défensif en général. Et au final, c'est ce qui va nous aider à marquer.»

Une 4e ligne...sur le papier

Sans aller dire que parler de quatrième ligne est «péjoratif», Matthew Verboon explique comment il voit la chose: «Tout le monde parle de la quatrième ligne, mais nous on essaie de dire qu'on a deux troisièmes, voire même plus. On ne veut pas être labellisé comme la quatrième juste parce que c'est écrit comme ça sur la feuille de match.»

Cet état d'esprit permet certainement au trio de faire les bonnes choses en ce moment. Pour que les équipes aillent loin en play-off, il faut des joueurs de soutien capables de prendre le match sur leurs épaules de temps en temps. L'avenir dira si la ligne Miranda-Verboon-Rod peut continuer à grandir et à aider les Aigles, mais sur le papier et après une telle prestation, elle en a clairement les moyens.

Les plus lus

Cotisations relevées et fin de la limite d’âge. Ce que prévoit la réforme
Rebecca Ruiz: cette décision est «la seule responsable pour moi»
Sarkozy : casier judiciaire alourdi avec une 2e condamnation définitive
Une élue provoque la stupéfaction et se paie la tête de Trump
«Sale con, va !» - Kylian Mbappé craque et insulte un arbitre