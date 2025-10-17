  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire

ATS

17.10.2025 - 07:21

Timo Meier et Nico Hischier ont permis aux Devils de décrocher une troisième victoire consécutive en NHL jeudi.

Keystone-SDA

17.10.2025, 07:21

17.10.2025, 08:00

L'Appenzellois et le Valaisan ont tous deux inscrit un but dans un match gagné 3-1 par New Jersey face aux Florida Panthers.

Ce premier match de la saison à domicile n'a pourtant pas démarré de manière idéale pour la franchise de Newark, qui a concédé l'ouverture du score après 1'59 face au double tenant de la Coupe Stanley. Mais les Devils ont pu égaliser en supériorité numérique sur une réussite de Jack Hughes à la 26e.

La décision s'est faite dans le troisième tiers. Crédité d'une mention d'assistance sur le 1-1, Timo Meier a marqué le 2-1 à la 47e en déviant un tir de Simon Nemec pour son cinquième point de la saison. Son capitaine Nico Hischier a scellé le score à la 52e d'un tir du poignet à bout portant.

Meier a été désigné première étoile de cette rencontre, Hischier héritant quant à lui de la troisième étoile. Troisième Helvète de l'effectif des Devils, le solide défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est pour sa part toujours en quête d'un premier point cette saison.

Un 3e but pour Fiala

La soirée de jeudi a également permis à Kevin Fiala d'inscrire son troisième but dans cet exercice 2025/26. Mais la réussite du St-Gallois n'a pas suffi pour les Kings: la franchise de Los Angeles s'est inclinée 4-2 à domicile face à Pittsburgh, subissant sa troisième défaite d'affilée après avoir pourtant mené 2-0.

Nino Niederreiter et Roman Josi ont par ailleurs tous deux réussi un assist jeudi.

Mais si le Grison a connu les joies de la victoire avec Winnipeg sur la glace de Philadelphie (5-2), le Bernois a vécu une défaite frustrante à Montréal (3-2 ap): Cole Caufield a marqué le 2-2 à 20'' de la fin du temps réglementaire avant d'offrir la victoire aux Canadiens à 3'' du terme de la prolongation.

Les plus lus

«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»
Ce radar donne des sueurs froides aux touristes suisses
«J'en ai sacrément bavé» – Un aventurier vaudois réalise un exploit!
Inculpation de John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale
La police découvre l’horreur dans le Vaucluse
New York: un poil à gratter au béret rouge dans la course à la mairie