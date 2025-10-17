Timo Meier et Nico Hischier ont permis aux Devils de décrocher une troisième victoire consécutive en NHL jeudi.

Keystone-SDA ATS

L'Appenzellois et le Valaisan ont tous deux inscrit un but dans un match gagné 3-1 par New Jersey face aux Florida Panthers.

Ce premier match de la saison à domicile n'a pourtant pas démarré de manière idéale pour la franchise de Newark, qui a concédé l'ouverture du score après 1'59 face au double tenant de la Coupe Stanley. Mais les Devils ont pu égaliser en supériorité numérique sur une réussite de Jack Hughes à la 26e.

La décision s'est faite dans le troisième tiers. Crédité d'une mention d'assistance sur le 1-1, Timo Meier a marqué le 2-1 à la 47e en déviant un tir de Simon Nemec pour son cinquième point de la saison. Son capitaine Nico Hischier a scellé le score à la 52e d'un tir du poignet à bout portant.

Meier a été désigné première étoile de cette rencontre, Hischier héritant quant à lui de la troisième étoile. Troisième Helvète de l'effectif des Devils, le solide défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est pour sa part toujours en quête d'un premier point cette saison.

Un 3e but pour Fiala

La soirée de jeudi a également permis à Kevin Fiala d'inscrire son troisième but dans cet exercice 2025/26. Mais la réussite du St-Gallois n'a pas suffi pour les Kings: la franchise de Los Angeles s'est inclinée 4-2 à domicile face à Pittsburgh, subissant sa troisième défaite d'affilée après avoir pourtant mené 2-0.

Nino Niederreiter et Roman Josi ont par ailleurs tous deux réussi un assist jeudi.

Mais si le Grison a connu les joies de la victoire avec Winnipeg sur la glace de Philadelphie (5-2), le Bernois a vécu une défaite frustrante à Montréal (3-2 ap): Cole Caufield a marqué le 2-2 à 20'' de la fin du temps réglementaire avant d'offrir la victoire aux Canadiens à 3'' du terme de la prolongation.