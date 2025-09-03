Le LHC a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club vaudois a mis sous contrat pour 5 ans dès 2026 le défenseur tessinois de Davos, Michael Fora.

🆕 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐅𝐨𝐫𝐚 𝐬’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐋𝐇𝐂 𝐝𝐞̀𝐬 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟐𝟕



Âgé de 29 ans, le joueur s’est engagé au LHC dès la saison 2026-27, pour une durée de cinq ans 🔴⚪



Le communiqué en entier ➡️ https://t.co/slJpKuMckF pic.twitter.com/T1WD7wbhXm — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) September 3, 2025

Keystone-SDA ATS

Celui qui aura 30 ans le 30 octobre va quitter les Grisons après quatre saisons. Le défenseur a disputé cinq Championnats du monde, dont les quatre derniers. Droitier, Fora a inscrit 15 points (6 buts) la saison passée avec Davos.

John Fust prolonge

Le directeur sportif John Fust a lui prolongé son contrat avec le club vaudois jusqu'en 2029. Le Canado-Suisse, à ce poste depuis novembre 2022, avait un contrat valable jusqu'à la fin de la saison.