National League Le Lausanne HC réalise un joli coup sur le marché des transferts

ATS

3.9.2025 - 13:04

Le LHC a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club vaudois a mis sous contrat pour 5 ans dès 2026 le défenseur tessinois de Davos, Michael Fora.

Keystone-SDA

03.09.2025, 13:04

03.09.2025, 13:27

Celui qui aura 30 ans le 30 octobre va quitter les Grisons après quatre saisons. Le défenseur a disputé cinq Championnats du monde, dont les quatre derniers. Droitier, Fora a inscrit 15 points (6 buts) la saison passée avec Davos.

John Fust prolonge

Le directeur sportif John Fust a lui prolongé son contrat avec le club vaudois jusqu'en 2029. Le Canado-Suisse, à ce poste depuis novembre 2022, avait un contrat valable jusqu'à la fin de la saison.

