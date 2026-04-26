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NHL Minnesota revient à hauteur de Dallas au bout du suspense

ATS

26.4.2026 - 11:35

Dallas et Minnesota sont dos à dos après quatre matches au 1er tour des play-off de la NHL. Le Wild a remporté l'acte IV samedi à Saint-Paul, après prolongation (3-2).

Keystone-SDA

26.04.2026, 11:35

26.04.2026, 11:54

L'équipe du Soleurois Lian Bichsel a pourtant mené 1-0 puis 2-1 mais Minnesota a égalisé à chaque fois, avant le but décisif de Matt Boldy tombé à 29 secondes de la fin de la première prolongation. Les Stars avaient gagné le précédent match après deux prolongations (4-3). L'acte V aura lieu mardi au Texas.

On connaît en revanche le premier qualifié pour les demi-finales de la Conférence Est. Les Carolina Hurricanes ont obtenu leur billet en s'imposant 4-0 dans la série contre Ottawa après un quatrième succès (4-2).

Les Penguins de Pittsburgh ont quant à eux gardé espoir en remportant l'acte IV face au Flyers de Philadelphie après avoir perdu les trois premiers. Sidney Crosby (auteur du 1-0) et Cie se sont imposés 4-2 à domicile et ne sont désormais plus menés que 3-1.

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