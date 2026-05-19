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National League Mirco Müller et Lugano liés jusqu'en 2032

ATS

19.5.2026 - 11:39

Lugano a annoncé mardi le renouvellement anticipé du contrat de son défenseur à licence suisse Mirco Müller. Le Zurichois de 31 ans a signé jusqu'au terme de la saison 2031/32 avec la formation de National League.

Mirco Müller a prolongé jusqu'en 2030 à Lugano.
Mirco Müller a prolongé jusqu'en 2030 à Lugano.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.05.2026, 11:39

Celui qui évolue depuis 2021 avec le club bianconeri a inscrit trois buts et seize passes décisives en 50 matches disputés cette saison. Il compte 33 sélections avec l'équipe de Suisse.

Müller a effectué une partie de sa carrière en Amérique du Nord, où il dénombre 188 apparitions en NHL, en majorité avec les New Jersey Devils, et 145 en AHL. Il avait été sélectionné au premier tour de la draft 2013 par les San Jose Sharks.

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