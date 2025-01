Vendredi, Miro Aaltonen a été suspendu provisoirement pour une infraction liée au dopage. L'attaquant a reconnu un comportement fautif auprès de l'agence finlandaise STT.

Miro Aaltonen (droite) est suspendu pour avoir contrevenu aux règles anti-dopage. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Aaltonen s'est exprimé tard vendredi soir. «Pendant la trêve avant Noël, j'étais dans une boîte de nuit et j'ai apparemment consommé, à des fins de divertissement, une substance qui n'améliore pas les performances, mais qui est interdite dans le sport.»

On ne sait pas encore quelle substance le champion olympique finlandais a consommée de manière interdite. Ni Kloten ni Swiss Sport Integrity, qui a suspendu provisoirement le joueur de 31 ans pour une durée indéterminée en raison d'une violation potentielle des dispositions antidopage, ne se sont encore exprimés sur le cas.

Aaltonen, qui a signé avec Berne un contrat de deux ans valable à partir de la saison prochaine, a en outre déclaré qu'il s'agissait d'une erreur stupide. «Je vais demander de l'aide et j'assume les conséquences de mes actes, rapporte SST. Dès que je serai autorisé à le faire, je souhaite reprendre mon travail. Je présente mes excuses les plus sincères pour ce que j'ai fait à mes proches et au HC Kloten, aux fans et aux coéquipiers.»