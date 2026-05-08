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Mondial de hockey L’équipe de Suisse pourra compter sur un renfort de poids

ATS

8.5.2026 - 09:22

Janis Moser fera partie de l'effectif suisse au Mondial 2026, a annoncé la Fédération vendredi. Le défenseur de 25 ans intégrera l'équipe après les derniers matches de préparation ce week-end.

Janis Moser fera partie de l'effectif suisse lors du Championnat du monde fin mai en Suisse. (Archives)
Janis Moser fera partie de l'effectif suisse lors du Championnat du monde fin mai en Suisse. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.05.2026, 09:22

08.05.2026, 09:24

Le joueur de Tampa Bay, éliminé au 1er tour des play-off de NHL par les Canadiens de Montréal, rejoindra le groupe mercredi prochain, à deux jours de l'entrée en lice de la sélection de Jan Cadieux face aux Etats-Unis à Zurich. En 79 apparitions avec son club cette saison, Moser a inscrit sept buts et délivré 22 passes décisives.

Lors du tournoi olympique de Milan, il s'était également révélé précieux avec la Suisse en étant impliqué dans quatre réalisations (1 but, 3 assists). Cadieux s'est réjoui de ce renfort de choix dans le communiqué: «Avec JJ, nous gagnons un défenseur polyvalent, endurant et doté d'une grande intelligence de jeu. Il apporte une stabilité et une qualité indispensable à notre défense.»

Mondial 2026. La sélection suisse se précise : les gagnants et les perdants à J-11

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