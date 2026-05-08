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Mondial de hockey Des trains spéciaux prévus pour les fans romands depuis Zurich

ATS

8.5.2026 - 12:48

Des trains spéciaux renforcent l'offre des CFF lors du championnat du monde de hockey sur glace à Zurich et à Fribourg, du 15 au 31 mai. Les fans romands pourront rentrer tardivement après les matches de l'équipe suisse et de la phase finale sur la glace zurichoise.

Après les matches de l'équipe de Suisse et de la phase finale à Zurich, les trains spéciaux partiront de la gare de Zurich Altstetten à destination de la Suisse romande.
Après les matches de l'équipe de Suisse et de la phase finale à Zurich, les trains spéciaux partiront de la gare de Zurich Altstetten à destination de la Suisse romande.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.05.2026, 12:48

08.05.2026, 13:13

Pour les dix matchs de l’équipe suisse ainsi que pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale, qui se dérouleront à la Swiss Life Arena, les CFF mettent à disposition pour le retour des trains supplémentaires entre Zürich Altstetten et Lausanne, via Olten et Berne, écrivent-ils vendredi. Ces convoient s'arrêtent à Aarau, Olten (SO), Berne, Fribourg, Romont (FR) et Palézieux (VD).

Même en cas de prolongations

Le retour est garanti: en cas de prolongations ou de tirs au but, le train spécial attend jusqu’à la fin du match. Les heures de départ et les éventuels changements seront communiqués directement dans la patinoire ainsi que dans l’appli des CFF.

Les CFF recommandent aux supportrices et supporters de planifier leur voyage à l’avance et de consulter l’appli Mobile CFF le jour du match pour des informations à jour.

Zones tarifaires gratuites avec un billet

Les fans détenant un billet d’entrée valable bénéficient, en outre, de trajets gratuits en transports publics locaux et régionaux, les jours de matches, dans les zones tarifaires Frimobil (Fribourg) ou ZVV (Zurich). Pour les matches de forte affluence, par ailleurs, les CFF renforcent leur personnel dans les gares de Fribourg, Fribourg Poya et Zürich Altstetten pour informer les voyageurs.

Concernant les matches qui se déroulent à la BCF Arena de Fribourg, les compagnies TPF et le BLS revoient, eux aussi, leurs capacités à la hausse et déploient du personnel d'assistance supplémentaire. Une attention particulière est accordée aux jeunes fans de hockey: 600 classes, soit 15'000 élèves venus de toute la Suisse se rendent aux matchs en transports publics.

ℹ️ 🏒 Les horaires et les offres gratuites de transports publics sont consultables sur cff.ch/hockey-sur-glace.

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