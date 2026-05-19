Montréal affrontera les Carolina Hurricanes en finale de la Conférence Est de NHL. Les Canadiens ont arraché leur ticket en battant les Sabres 3-2 après prolongation lundi à Buffalo dans l'acte VII de ce 2e tour des play-off.

Keystone-SDA ATS

Le héros du match se nomme Alex Newhook. L'attaquant canadien a inscrit le but de la qualification après 11'22 en «overtime», d'un lointain tir du poignet. C'est déjà lui qui avait marqué le but de la victoire (2-1) dans le match 7 face au Lightning de Janis Moser au 1er tour.

Montréal, qui n'avait pas non plus l'avantage de la glace face à Tampa Bay, a pris un départ de rêve dans cette rencontre décisive en menant 2-0 à la 15e minute. Buffalo a égalisé à 2-2 sur une réussite de Rasmus Dahlin (47e), mais n'a pas su concrétiser sa domination (39 tirs cadrés par les Sabres, contre 25 pour les Habs).

Les Habs peuvent donc toujours espérer devenir la première franchise canadienne à remporter la Coupe Stanley depuis 1993, l'année de leur dernier sacre. Mais leurs prochains adversaires dont de taille: les Hurricanes n'ont pas encore perdu le moindre match dans ces play-off. A l'Ouest, la finale opposera Colorado et Las Vegas.