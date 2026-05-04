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NHL Montréal sort Janis Moser et Tampa Bay au match 7

ATS

4.5.2026 - 05:57

Montréal a mis fin à la saison du Lightning de Janis Moser dimanche en NHL. Les Canadiens sont allés s'imposer 2-1 sur la glace de Tampa Bay dimanche dans le match 7 de ce 1er tour des play-off. Seule franchise canadienne encore en lice, Montréal défiera les Buffalo Sabres en demi-finale de la Conférence Est.

Keystone-SDA

04.05.2026, 05:57

04.05.2026, 07:41

La déception est immense pour le Lightning, éliminé d'entrée pour la quatrième année consécutive dans les séries finales. La franchise floridienne, sacrée en 2020 et en 2021, n'a pas franchi un tour de play-off depuis sa dernière finale de Coupe Stanley perdue en 2022 face à Colorado.

Tampa Bay a pourtant survolé les débats dimanche devant son public, réussissant 29 tirs cadrés contre seulement 9 (!) pour Montréal. Mais l'efficacité fut au rendez-vous pour les Canadiens, qui ont forcé la décision sur des réussites de Nick Suzuki (19e, 1-0) et d'Alex Newhook (52e, 2-1).

Le Lightning, qui s'est heurté à un Jakub Dobes impérial devant le filet canadien (28 arrêts), n'a trouvé la faille qu'une seule fois grâce à un but en supériorité numérique de Dominic James (34e, 1-1). Aligné durant 22'12, Janis Moser était présent sur la glace lors du premier but des Habs et a terminé avec un bilan de -1.

Les demi-finales de Conférence ont débuté dimanche déjà, à l'Ouest. Meilleure équipe de la saison régulière, Colorado a battu Minnesota 9-6 dans l'acte I. L'Avalanche a toujours fait la course en tête mais a souffert jusqu'au bout: Minnesota est en effet revenu à 7-6 à 3'59 de la fin du temps réglementaire.

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