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NHL Montréal étrille Buffalo et prend l’avantage de la glace

ATS

9.5.2026 - 07:28

Montréal a pris l'avantage du terrain dès le deuxième match du 2e tour de play-off de NHL qui l'oppose à Buffalo. Les Canadiens se sont imposés 5-1 vendredi sur la glace des Sabres pour égaliser à 1-1 dans la série.

Keystone-SDA

09.05.2026, 07:28

09.05.2026, 09:10

Les Habs ont réussi un début de partie parfait, menant 2-0 après seulement 4'27. Désigné première étoile de cette rencontre, Alex Newhook a ouvert la marque après 1'36 seulement. L'attaquant canadien a également inscrit le 3-0 à la 25e minute.

Buffalo, qui avait gagné le match 1 4-2, a certes pu recoller à 3-1 à 38'' de la fin du tiers médian sur une réussite de Zach Benson. Mais le portier de Montréal Jakub Dobes a repoussé les 28 autres tirs cadrés par les Sabres pour obtenir la deuxième étoile.

L'autre match de la soirée a vu les Golden Knights dominer Anaheim 6-2 en Californie pour prendre l'avantage 2-1 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Vegas, chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire, a fait la différence grâce notamment à un «hat trick» de Mitch Marner.

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