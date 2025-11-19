Les «Swiss Devils» ont subi une lourde défaite mardi en NHL. New Jersey, qui avait inscrit au moins un point dans ses cinq dernières sorties, s'est incliné 5-1 sur la glace du Tampa Bay Lightning.

Keystone-SDA ATS

Deux Suisses se sont illustrés dans cette partie. Janis Moser a réussi un assist sur le 4-1 de Tampa Bay, marqué par Darren Raddysh à la 45e minute, pour son 5e point de la saison (1 but, 4 assists). Le défenseur biennois a terminé avec un bilan de +1.

Capitaine des Devils, Nico Hischier a quant à lui inscrit le but de l'espoir, le 3-1, à la 38e. Le centre valaisan a signé sa 4e réussite dans ce championnat, après six matches de disette. Ses compères Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont restés «muets».

La soirée fut par ailleurs belle pour Nino Niederreiter et les Jets, qui ont dominé Columbus 5-2. L'attaquant grison a été crédité de deux mentions d'assistance pour porter son total de la saison à 13 points (4 buts et 9 assists, comme Hischier d'ailleurs). El Nino en est désormais à 493 points en saison régulière.

La 3e étoile pour Schmid

L'attaquant bernois Philipp Kurashev s'est également illustré mardi avec un assist réussi dans un match gagné 3-2 après prolongation par ses San Jose Sharks face à Utah. L'homme du match fut Macklin Celebrini, auteur d'un triplé pour les Californiens.

Enfin, Akira Schmid a été désigné troisième étoile d'une partie gagnée 3-2 par Vegas face aux New York Rangers. Le portier bernois n'a pourtant effectué que 17 arrêts pour les Golden Knights, qui ont mis fin à la série de six victoires d'affilée des Rangers à l'extérieur.