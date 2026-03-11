  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace Moser marque mais le Lightning s'incline à nouveau

ATS

11.3.2026 - 07:35

Janis Moser (90) a marqué mardi son 7e but de la saison, en vain
Janis Moser (90) a marqué mardi son 7e but de la saison, en vain
ATS

Janis Moser est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable mardi en NHL. Mais son but n'a pas suffi au Lightning, qui s'est incliné 5-2 face à Columbus.

Keystone-SDA

11.03.2026, 07:35

Le défenseur biennois a permis à Tampa Bay de réduire l'écart à 3-2 à la 37e minute, signant sa 7e réussite de la saison – et son 24e point. Il a terminé avec un différentiel de +1 et affiche toujours le troisième meilleur bilan de la Ligue avec +41 au total.

Mais son équipe traverse une mauvaise passe, même si elle conserve pour l'heure la 3e place de la Conférence Est avec 82 points. Tampa Bay n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches, alors que le Lightning avait fêté auparavant six victoires consécutives.

Les Predators de Roman Josi ont quant à eux décroché un succès qui pourrait compter dans l'optique de la lutte pour les play-off. Nashville s'est imposé 4-2 à Seattle pour revenir à une longueur du Kraken, qui détient pour l'heure la deuxième «wild card» qui donnera accès aux play-off à l'Ouest.

Nashville, qui était pourtant mené 2-0 à la 10e minute, est désormais à égalité avec les Sharks de Philipp Kurashev. Ceux-ci ont subi les foudres des Buffalo Sabres, vainqueurs 6-3 pour un huitième succès consécutif. La soirée fut vraiment compliquée pour Kurashev, qui l'a terminée avec un bilan de -3.

A noter aussi la 40e victoire de la saison – la 12e dans leurs 13 dernières sorties – de Dallas. Les Stars du défenseur soleurois Lian Bichsel, qui affichent le deuxième meilleur bilan de la Ligue (et de la Conférence Ouest) derrière Colorado, ont battu les Vegas Golden Knights 2-1.

Les plus lus

La police évoque un «acte volontaire» avec un «engin incendiaire»
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise