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NHL Les Predators de Josi décrochent un 4e succès consécutif

ATS

23.3.2026 - 07:25

Nashville a cueilli un quatrième succès consécutif en NHL dimanche. Les Predators de Roman Josi, qui ont battu Chicago 3-2 après prolongation, ont ainsi conforté leur place dans le top 8 de la Conférence Ouest.

Keystone-SDA

23.03.2026, 07:25

23.03.2026, 07:41

Désormais détenteurs de la deuxième «wildcard» disponible à l'Ouest, les Predators ont pris 2 points d'avance sur les Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 4-3 après prolongation dimanche face à Utah, et 4 sur Seattle. Mais rien n'est joué, les trois équipes devant encore disputer au moins 12 matches en saison régulière.

Nashville affiche néanmoins une forme ascendante. Dimanche, les Preds ont décroché une cinquième victoire dans leurs sept dernières parties grâce à un but de Filip Forsberg après 1'05 en «overtime». Ils avaient égalisé à 2-2 à la 50e, Roman Josi étant alors crédité d'un assist pour son 47e point de la saison sur la réussite de Steven Stamkos.

A noter aussi que les Dallas Stars de Lian Bichsel ont validé leur ticket pour les play-off dimanche. Deuxième de la Central Division derrière Colorado, la franchise texane a pourtant été battue 3-2 par les Vegas Golden Knights. Mais les Stars ont profité du point perdu par Los Angeles pour s'assurer une place pour les séries finales.

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